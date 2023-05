Il Psg si rialza: senza Messi e senza gli ultras vince 3-1 a Troyes

TROYES (FRANCIA) - Dopo il caso Messi e la feroce contestazione dei tifosi il Paris Saint-Germain torna a sorridere almeno sul campo, grazie al successo ottenuto sul campo del Troyes penultimo in classifica. Senza l'argentino, sospeso due settimane per aver saltato un allenamento punitivo ordinato dal tecnico Galtier dopo il ko con il Lorient (era volato in Arabia Saudita per questioni di sponsor e ha poi chiesto scusa con un messaggio sui social ) e con 150 ultras costretti a tornare a Parigi prima del match (la direzione del club, spiega 'L'Equipe' ha annullato i loro biglietti dopo la 'manifestazione' sotto casa dell'infortunato Neymar ) ci pensa Mbappé a sbloccare in avvio (8') il match in favore della capolista di Ligue 1 , che dopo 34 giornate ha 6 punti di vantaggio sul Lille e 8 sul Marsiglia. Nella ripresa poi il raddoppio di Vitinha (59') e quando il Troyes accorcia le distanze con Chavalerin (83') è l'ex napoletano Fabian Ruiz (titolare come gli azzurri Donnarumma e Verratti mentre era squalificato l'ex interista Hakimi ) a rimettere al sicuro il risultato con la rete del definitivo 1-3 .

Monaco ok, pazza rimonta del Lione

Negli altri match di giornata successo pesante per il Monaco, che passa di misura sul campo del fanalino di coda Angers (1-2) e consolida il quarto posto portandosi a +4 sul Lille (caduto ieri a Reims): di Golovin prima del riposo (45') e Boadu (0-2) le reti monegasche, prima del gol della bandiera firmato da Sima (64') per i padroni di casa. Vittoria importantissima poi quella ottenuta dal Lione, che resta a ridosso della zona Europa grazie alla pazza rimonta con cui ha sconfitto per 5-4 il Montpellier. Dopo il vantaggio lionese siglato da Lacazette (31') si scatena il 20enne attaccante ospite Wahi, che prima del riposo firma il sorpasso con un micidiale uno-due (40' e 41') e nella ripresa cala il personale poker (di nuovo a segno al 53' su rigore e poi al 55'). Il match sembra chiuso ma non è d'accordo Lacazette, che riaccende il Lione al 59' e dopo il gol di Lovren (che accorcia le distanze al 70') trova il pari (82') e infine il clamoroso controsorpasso su rigore (poker anche per lui!) alla fine di un interminabile recupero (100').

Lo Strasburgo vince lo scontro salvezza

Finisce invece sull'1-1 la sfida tra Auxerre e Clermont: i padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo con la rete di Toure, nella ripresa gli ospiti si riorganizzano e si riportano in partita con il gol segnato da Khaoui. Sorride il Lorient che in casa vince 2-1 con il Brest: nella prima frazione di gioco Kone segna il gol del momentaneo vantaggio per i locali, gli ospiti faticano e ancora Kone (doppietta per lui) firma il doppio vantaggio. A gara ormai chiusa il Brest, su calcio di rigore, si porta sul definitivo 2-1 con Del Castillo. Pareggio senza reti tra Ajaccio e Tolosa mentre lo Strasburgo espunga Nantes per 2-0 e vince lo scontro salvezza, uscendo dalla zona retrocessione. Gli ospiti aprono le danze nel primo tempo con la rete di Diallo. Nel secondo tempo ci si aspetterebbe una reazione dei padroni di casa ma Diarra sigla il gol che inchioda il risultato sullo 0-2 definitivo.

