Lione, la fine di un'era: Aulas lascia la presidenza dopo 36 anni

LIONE (FRANCIA) - Si chiude un'era in casa Lione: dopo 36 anni, Jean-Michel Aulas non è più il presidente. L'annuncio arriva oggi dal club con una nota: Aulas, 74 anni, resterà nell'organigramma societario come presidente onorario e il suo posto, anche come amministratore delegato, lo prenderà l'americano John Textor, già azionista di maggioranza della società bianco-rossoblù dallo scorso giugno.