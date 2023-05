Il Psg e la strategia per tenere Mbappé: pronti due colpi clamorosi

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg ha intenzione di mettere in atto una vera e propria rivoluzione a partire dalla prossima stagione. Con molta probabilità Leo Messi andrà via a fine campionato e anche il futuro di Neymar sembra essere lontano da Parigi. Per il patron Al-Khelaïfi però Kylian Mbappé è insostituibile e anzi l'idea del club è quella di convincerlo a proseguire la sua avventura anche in futuro visto il contratto in scadenza nel 2024.