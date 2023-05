Van Basten attacca Messi: tutta colpa dei soldi dell'Arabia Saudita

Lionel Messi sembra sempre di più destinato a lasciare il Psg in estate, alla scadenza del suo contratto. Dopo le tantissime voci e indiscrezioni, sembra che l'argentino abbia accettato di trasferirsi in Arabia Saudita, dove lo aspetta un contratto da 500 milioni di euro all'anno per due stagioni da parte dell'Al-Hilal, club rivale dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Una prospettiva per il futuro che non vede d'accordo Marcel van Basten.