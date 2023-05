Ligue 1, Lens da impazzire: 2-1 al Reims e Psg a -3

LENS (FRANCIA) - Il Lens supera per 2-1 in rimonta il Reims nell'anticipo della 35ª giornata di Ligue 1 e mette pressione alla capolista Psg. Padroni di casa in dieci al 19' per l'espulsione di Danso, gli ospiti ne approfittano e sbloccano la partita al 23' con Balogun. Al 40' pareggio del Lens con un rigore di Frankowski, mentre nella ripresa è l'ex centrocampista dell'Udinese Fofana, al 55', a firmare il definitivo 2-1. Il Lens sale così a quota 75 punti, a -3 dal Psg che domani gioca in casa contro l'Ajaccio. Il Reims rimane invece inchiodato al decimo posto a 50 punti.