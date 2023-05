Ligue 1: il Psg domina l'Ajaccio e torna a +6 sul Lens

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg allontana il pericolo Lens con una vittoria rotonda sull'Ajaccio tra le mura amiche del Parco dei Principi nella 35ª giornata di Ligue 1. La squadra di Galtier, che riaccoglie in campo anche Messi dopo la "punizione" per il viaggio in Arabia Saudita, domina il match e si impone per 5-0. L'ex napoletano Fabian Ruiz apre le marcature, l'ex interista Hakimi raddoppia e nella ripresa una super doppietta di Mbappé travolge gli ospiti, che incassano anche la quinta rete (autogol di Youssouf) in un finale segnato dalle espulsioni di Hakimi prima e di Mangani poi. Con questa vittoria il Paris Saint-Germain sale a quota 81 punti riportandosi a +6 sul secondo posto.