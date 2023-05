Psg, Hakimi espulso è una furia: "Questa è la Francia..."

Psg, Hakimi è una furia

Nel tunnel che conduce agli spogliatoi dello stadio parigino l'ex giocatore dell'Inter, palesemente nervoso, ha sfogato tutta la sua frustrazione davanti ai microfoni di Canal+: "Questa è la Francia!" ha esclamato il 24enne, stizzito da un'esplusione che, a suo dire, non meritava. Poco prima, anche Galtier ha contestato la decisione del direttore di gara, rivolegendosi al quarto uomo: "In una partita come questa siamo usciti con due rossi... Non può essere".