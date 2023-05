Donnarumma cuore d'oro: realizza il sogno di una giovane calciatrice

Gigio Donnarumma, portiere del Psg, ha realizzato il sogno di una piccola sua tifosa, portiere di una squadra femminile Under 15. La storia è molto semplice: Maggy, mamma di Lise, numero uno dell'Us Fismes, aveva commentato un post di Donnarumma datato 14 aprile in occasione della Giornata Internazionale del Portiere rendendo pubblica l'ammirazione della figlia per il portiere italiano che "l'aveva fatta sognare durante l'Europeo".