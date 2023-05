Mbappè travolge l'Auxerre: Paris Saint Germain virtualmente campione

Il Paris Saint Germain mette le mani sull'undicesimo scudetto. Gli uomini di Galtier battono 2-1 in trasferta l'Auxerre grazie alla doppietta di Mbappè e restano a più sei sul Lens a due giornate dalla fine. I due club hanno lo scontro diretto in parità (le due gare sono terminate entrambe 3-1), ma la differenza reti è nettamente a favore dei parigini. Per la matematica certezza Messi e compagni hanno bisogno di un punto, ma già da stasera possono considerarsi virtualmente campioni di Francia. L'attaccante francese segna due reti nei primi otto minuti, che spianano la strada ai parigini. Inutile la rete di Sinayoko nella ripresa.

Il Lens batte il Lorient in rimonta

Nel pomeriggio il Lens si era imposto in rimonta sul campo del Lorient, grazie ai gol di Sotoca, Thomasson e Fofana, che hanno ribaltato l'iniziale rete di Faivre. Il Rennes travolge in trasferta l'Ajaccio (5-0) e si porta al sesto posto in classifica. Grazie al pareggio 1-1 sul campo del già retrocesso Troyes, lo Strasburgo guadagna un punto prezioso e si porta a più sei dal Nantes, che occupa la quart'ultima posizione. Il Brest batte il Clermont 2-1, mentre finiscono in parità Reims-Angers (2-2) e Nizza-Tolosa (0-0).