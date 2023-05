Mbappè e il futuro: "Resto al Psg. Rispetterò il contratto"

Kylian Mbappè allontana le voci su una sua partenza da Parigi. L'attaccante del Psg , votato come miglior giocatore della Ligue 1, ha allontanato i dubbi sul suo futuro: "L'anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain, ho ancora un contratto e lo manterrò", ha detto.

Mbappè e il futuro: "Manterrò il mio contratto"

Mbappè ha ricevuto il premio come miglior giocatore del campionato per la quarta volta consecutiva. "È un piacere lasciare il mio nome nella storia del campionato del mio paese. Sono molto contento per il rinnovo (solo un anno fa ndr.). L'anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain, ho ancora un contratto, manterrò il mio contratto".