Psg, Galtier e l'annuncio sul futuro di Messi: "Sarà la sua ultima partita"

Dopo essersi laureato campione di Francia con il Psg Lionel Messi ha deciso il suo futuro. Il fuoriclasse argentino, da tempo in cattivi rapporti con la dirigenza parigina a causa di un viaggio non concordato in Arabia Saudita, era al centro delle voci di mercato e ora il suo allenatore Galtier ha chiarito le idee in conferenza stampa.