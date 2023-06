Sergio Rico, i gravi aggiornamenti sulle sue condizioni: il bollettino

Serio Rico, il nuovo bollettino medico

Dopo essere stato cosciente per alcuni giorni, come spiegano i medici della struttura andalusa nel bollettino ripreso dalla stampa iberica, Sergio Rico è stato "di nuovo sedato e rimane in gravi condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva", mentre "gli specialisti di medicina intensiva continuano ad essere vigili e in attesa dell'evolversi della situazione". Toccanti nei giorni scorsi il messaggio social della moglie, mentre tutto il mondo del calcio fa il tifo per lui.