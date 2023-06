Mbappé esce allo scoperto sul suo futuro: "Il Psg lo sapeva già"

Nessun rinnovo con il Psg, ecco cosa ha dichiarato Mbappé

A detta del calciatore, il Psg sapeva già da un anno della sua intenzione di non prolungare il contratto oltre il 2024: "Il consiglio è stato informato già dal 15 luglio 2022 della mia decisione di non prolungare oltre il 2024", ha chiarito nella nota Mbappé. "Non ho mai discusso un'estensione contrattuale oltre il 2024 con il Psg. La mail che ho inviato era solo una conferma scritta di quanto già comunicato verbalmente", spiega il francese. Nella nota Mbappé ha precisato di non aver richiesto al club francese di andare via questa estate. Così ora Mbappé e il suo entourage "deplorano che la ricezione di questa lettera sia stata trasmessa ai media e che questi scambi di testi siano stati resi pubblici al solo scopo di danneggiare la loro immagine e il regolare svolgimento delle discussioni con il club".

Cosa farà adesso il Psg con Mbappé?

Mbappé, campione del mondo 2018 con la Francia, corteggiato in particolare dal Real Madrid, aveva prolungato fino al 2024 con il Psg, con possibilità per lui di attivare un'opzione per un ulteriore anno. Secondo una fonte a suo tempo vicina alla trattativa, ora però il Psg non ha intenzione di lasciare libero il suo giocatore tra un anno, quando sarà in scadenza di contratto. Inevitabile, dunque, la concreta possibilità di assistere questa estate ad un trasferimento multimilionario, che dovrebbe concretizzarsi entro il 31 luglio.

Mbappé vuole il Real Madrid? La sua risposta su Twitter

Mbappé ha zittito i rumors di mercato che vogliono l'attaccante francese desideroso di trasferirsi al Real Madrid. Questo il tweet di risposta del numero 7 del Psg ad un post de "Le Parisien": "Bugie, più sono grandi più si diffondono. Ho già detto che la prossima stagione continuerò al Psg dove sono molto contento".