"Luis Enrique sempre più vicino al Psg: siamo ai dettagli"

PARIGI - Il Psg ha scelto: sarà Luis Enrique il prossimo allenatore. Ad esserne certo, è il quotidiano francese l'Equipe, secondo il quale l'ex commissario tecnico della Spagna dovrebbe essere il prossimo allenatore del Psg, anche se al momento ci sarebbero alcuni dettagli da limare. Anzi, sempre secondo l'Equipe, il club francese ritiene che l'accordo e l'ex allenatore della Roma sarebbe in dirittura d'arrivo, tanto che, a detta del quotidiano, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro una settimana. Per il dopo Galtier sulla panchina dei parigini erano fioccati nomi: a partire dai rumors su Mourinho, fino ad arrivare ai recenti "concorrenti" di Luis Enrique, Nagelsmann e Thiago Motta. Peraltro anche il nome di Luis .Enrique era stato recentemente al centro di radiomercato, accostato al Napoli che poi ha invece scelto Rudi Garcia per il dopo Spalletti.