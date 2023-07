"Psg, trovato l'accordo con Galtier per il divorzio"

Il Psg ha trovato un accordo con Christophe Galtier per la risoluzione del contratto. Il tecnico francese è al centro dell'inchiesta per presunti commenti discriminatori, razzisti e islamofobi durante la sua esperienza sulla panchina del Nizza. Una vicenda che ha rallentato la trattativa per la chiusura anticipata del rapporto con il Paris Saint Germain.