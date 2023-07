Divorzio tra il Psg e Galtier, a Parigi arriva Luis Enrique

PARIGI (Francia) - Una rescissione consensuale con tanto di clausola. I dirigenti del Paris Saint-Germain hanno ufficialmente deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Christophe Galtier . E per questo dovranno versare al tecnico francese dieci milioni di euro. L’allenatore transalpino aveva fatto inserire nell’accordo una clausola anti-licenziamento, e ora passerà all’incasso. Il tecnico francese è stato allontanato per la mancata conquista della Champions League, e per le accuse di razzismo emerse negli ultimi giorno che hanno portato all' arresto di Christophe Galtier .

Galtier saluta, il comunicato del Psg

"Al termine della stagione 2022-2023, il Paris Saint-Germain e Christophe Galtier hanno deciso di rescindere il contratto. Il club desidera sottolineare la sua professionalità e il suo impegno, che hanno permesso di vincere uno storico undicesimo titolo di Ligue 1 e un Champions Trophy" si legge nel comunicato del Psg che si conclude cosi: "L'intero Paris Saint-Germain ringrazia Christophe Galtier, così come i suoi assistenti Thierry Oleksiak e Joao Sacramento, per la professionalità e l'impegno dimostrato durante tutta la stagione, e augura loro il meglio per il resto della loro carriera".

Paris Saint-Germain, ecco Luis Enrique

Il club parigino nel pomeriggio ha convocato una conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore. La scelta è caduta su Luis Enrique, già commissario tecnico della Spagna e allenatore del Barcellona. Luis Enrique tornerà in panchina dopo aver concluso - al termine dei Mondiali del Qatar - la sua esperienza come selezionatore. A livello di club Luis Enrique ha vinto con il Barcellona due campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, una Supercoppa spagnola, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del mondo per club.