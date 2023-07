Sergio Rico lascia la terapia intensiva: gli ultimi aggiornamenti

PARIGI (FRANCIA) - Nel giorno della rescissione consensuale con il tecnico Galtier e con Luis Enrique in arrivo è però un'altra la notizia più importante in casa Psg e riguarda Sergio Rico .

Psg, Sergio Rico lascia la terapia intensiva: il tweet del Siviglia

Il 29enne portiere spagnolo, che nei giorni scorsi si era risvegliato dal coma, ha infatti lasciato la terapia intensiva all'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia in cui era stato ricoverato lo scorso 28 maggio a seguito di una brutta caduta da cavallo. A renderlo noto via Twitter è stato il Siviglia, club nel quale Sergio Rico è cresciuto. Il vice di Donnarumma al Psg è nato proprio nella città andalusa e ha giocato nelle giovanili e in prima squadra al Siviglia per circa 10 anni. Quest'anno era tornato nella sua città subito dopo il successo in Ligue 1 del Paris Saint-Germain, società con la quale è legato fino al 2024.