"Mbappé, delegazione dell'Al-Hilal a Parigi: la mossa per convincerlo”

La corte del Real Madrid

L’attaccante francese ha il proprio contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione, e ha già annunciato di non voler prolungare il proprio accordo con il Paris Saint Germain. I dirigenti del club francese non intendono lasciarlo andare a parametro zero, e quindi lo hanno messo sul mercato. Sullo sfondo c’è da un paio di anni il Real Madrid: il giocatore vuol andare in Spagna, e nei giorni scorsi ha già respinto la prima proposta degli arabi che gli avevano offerto un ingaggio da 700 milioni a stagione.