Psg, Luis Enrique rompe il silenzio: la risposta social alle voci sull'addio

PARIGI (FRANCIA) - Scoppia il caso Luis Enrique al Paris Saint-Germain . O forse no. Dopo la grana Mbappé e le clamorose voci riportate da 'Marca' in merito a un possibile e prematuro addio del tecnico spagnolo ai campioni di Francia , è lo stesso 53enne di Gijon a smentire ogni rumors sui propri canali social.

Luis Enrique, la smentita social

L'ex allenatore della Spagna ha infatti pubblicato due eloquenti storie sul proprio profilo Instagram: la prima lo ritrae seduto su un pallone al centro del campo e immerso nei suoi pensieri, mentre nella seconda è a colloquio con i membri del suo staff. Un'immagine quest'ultima accompagnata anche da un commento che non sembra lasciare spazio ai fraintendimenti: "Tutti per uno, uno per tutti". Il Psg riparte da Luis Enrique, pronto a riscrivere la storia del club capitolino.