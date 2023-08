Rapina shock per l'ex Arsenal: il valore del furto è incredibile

Rapina shock per l'ex difensore dell' Arsenal , Matteo Guendouzi . Il difensore francese ha lasciato i Gunners nel 2021, trasferendosi al Marsiglia , dove si trova tuttora. La sua disavventura ha fatto il giro del web, anche in Inghilterra dove ha giocato.

Rapina shock per Guendouzi: cosa è successo

Guedouzi è stato rapinato mentre si trovava in campo con il Marsiglia, durante l'amichevole vinta 2-1 contro il Bayer Leverkusen al Velodrome. Secondo quanto riportato, i ladri sarebbero entrati attraverso una finestra della camera da letto, allertando la moglie del giocatore, Mae, che era a casa in quel momento e ha chiamato la polizia. I ladri però sono riusciti a fuggire, portando via un Rolex dal valore di 200mila sterline. La situazione riporta alla mente quanto successo al portiere del Psg, Donnarumma, qualche settimana fa quando è stato legato e rapinato insieme alla compagna.