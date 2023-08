Mbappé, il Psg ci ripensa: è reintegrato in prima squadra!

Mbappé reintegrato in prima squadra: il comunicato

Sulla questione il club parigino ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Dopo i colloqui molto costruttivi e positivi tra il Psg e Kylian Mbappé prima della partita contro il Lorient, il giocatore è stato reintegrato questa mattina nella formazione della prima squadra". L'attaccante ha vissuto dalla tribuna la prima partita della Ligue 1 al Parco dei Principi, con il Psg di Luis Enrique che si è fermato sullo 0-0 contro il Lorient.

Mbappé, nuovo incontro con Al-Khelaifi

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Mbappé non è più un 'indesiderabile' dopo le discussioni positive tra la società e il suo entourage. L'attaccante si è dunque unito nel gruppo di allenamento guidato da Luis Enrique. Non solo: Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, si recherà al centro di allenamento per incontrare di nuovo Mbappé e discutere con lui. La sua presenza allo stadio dalla tribuna era quindi un segnale che qualcosa era cambiato nel complicato rapporto la società, che dura da oltre un mese.

Mbappé torna in gruppo, Neymar addio

Mbappè non si allenava insieme alla prima squadra da quando aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il suo contratto con il club parigini in scadenza nel 2024, ed aveva partecipato soltanto ad una delle cinque amichevoli disputate dai parigini, saltando anche la tournee in Giappone. Non cambia, invece, la situazione di Neymar: sembra quasi certo l'addio.