Psg, Sergio Rico lascia finalmente l'ospedale: il messaggio sui social

SIVIGLIA - Sergio Rico è stato finalmente dimesso dall'ospedale dopo la caduta da cavallo dello scorso maggio. A tre mesi dal terribile incidente, che lo ha messo in coma per 19 giorni , il portiere del Psg lascerà l'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia . L'incubo di Sergio Rico si chiude dopo 82 giorni di ricovero.

Sergio Rico dimesso: le parole sui social

"Siamo finalmente liberi, anche se non ci crederò finché non avremo varcato la soglia", è il post sul proprio account Instagram della compagna del portiere 29enne, Alba Silva. Parole anche dal tecnico Luis Enrique in conferenza stampa: "Gli auguro la migliore guarigione e voglio che sappia che tutti supportiamo sia lui che la famiglia".