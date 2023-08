Lille, vittoria con il brivido: Fonseca ringrazia Ounas

Vittoria con il brivido per il Lille di Fonseca, che trova i primi tre punti della stagione battendo 2-0 il Nantes. Una vittoria sudata per la squadra dell'ex Roma, che dopo aver sbloccato la partita con Jonathan David è rimasta in dieci uomini per il rosso ad Alexsandro. Finale al cardiopalma: pareggio del Nantes, con Appuah, poi annullato per fuorigioco, gli ospiti continuano a spingere ma ci pensa l'ex Napoli Ounas a chiudere la gara.