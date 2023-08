Ligue 1, Mbappé trascina il Psg: prima vittoria per Luis Enrique

Prima vittoria in campionato per il Paris Saint Germain, che nella terza giornata della Ligue 1 sconfigge il Lens con un secco 3-1. Protagonista assoluto della sfida è Kylian Mbappè, autore di una doppietta (entrambe le reti segnate nella ripresa). Gli uomini di Luis Enrique, alla prima vittoria in campionato sulla panchina del Psg, avevano sbloccato il risultato nel primo tempo grazie ad Asensio. Nel finale Guilavogui accorcia le distanze per gli ospiti.