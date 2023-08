Ligue 1, pari per il Rennes di Matic. Crolla il Lille: poker del Lorient

RENNES (FRANCIA) - Secondo pareggio consecutivo per il Rennes dell' ex Roma Matic (jn campo per 90' e ammonito) che in casa non riesce a trovare la vittoria contro il Le Havre . Nella terza giornata di Ligue 1 , i rossoneri passano in vantaggio prima con Blas e poi con Wooh . Nella ripresa però gli ospiti reagiscono: nonostante l'inferiorità numerica per l' espulsione di Grandsir , una doppietta di Alioui fissa il punteggio sul 2-2 . Il Rennes sale a quota 5 punti, il Le Havre a 2.

Il Lorient travolge il Lille di Fonseca

Prima vittoria in campionato per il Lorient che travolge 4-1 il Lille dell'ex tecnico della Roma Fonseca. Inizio shock per gli ospiti, subito sotto nei primi 10': segnano Abergel e Ponceau. Nella ripresa David accorcia le distanze al 55' poi i padroni di casa si scatenano e chiudono la partita con i sigilli di Faivre al 62' e Le Goff al 67'. Il Lorient sale così a 5 punti scavalcando proprio il Lille fermo a quota 4.

Cade il Montpellier, bene Strasburgo e Metz

Primo ko stagionale per il Montpellier che cade in casa per mano di un ottimo Reims che porta a casa la seconda vittoria consecutiva della stagione. Abdelhamid apre le mercature e poi un super Teuma firma la sua personale doppietta. Per i padroni di casa la rete di Taamari fissa il punteggio sull'1-3. Tre punti anche per il Racing Strasburgo che in casa si impone sul Tolosa per 2-0 grazie alle reti di Emegha e Bellagarde. Vittoria esterna invece per il Metz a cui basta la rete di Mikautadze al 69' per battere il Clermont. Finisce 0-0 il posticipo tra il Nizza e il Lione.

