Ligue 1, il Marsiglia di Correa pareggia in casa del Nantes

NANTES (FRANCIA) - Il Marsiglia getta alle ortiche una buona occasione, pareggiando 1-1 sul campo del Nantes. Gli uomini di Marcelino Garcia (che lancia dal primo minuto Joaquin Correa nel ruolo di esterno sinistro offensivo), sbloccano il risultato dopo quattro minuti grazie a Ismaila Sarr e al nono si trovano in superiorità numerica per l'espulsione di Meupiyou. Ma al 39' subiscono il gol del pareggio di Mohamed. Nella ripresa gli ospiti attaccano, ma non sfondano. Allo stade de la Beaujoire, finisce 1-1.