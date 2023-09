Ligue 1, il Rennes trova un punto a Brest, Matic in campo per 90'

BREST (FRANCIA) - Un pareggio senza reti quello tra Brest e Rennes nell'anticipo della quarta giornata della Ligue1. La formazione di casa crea maggiormente, gli ospiti - con l'ex romanista Matic in campo per tutto l'incontro - si limitano a controllare la manovra avversaria senza mai affondare. In avvio Le Douaron ha una grande occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, ma il suo colpo di testa termina sopra la traversa. Poco dopo, l'attaccante francese fallisce ancora il bersaglio. La pressione dei padroni di casa non trova sbocchi: alla fine arriva un pareggio senza reti.