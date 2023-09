Ligue 1, Mbappé trascina il Psg: 4-1 in casa del Lione

Lione-Psg 1-4: cronaca, statistiche e tabellino

Il Lille dell'ex tecnico romanista Fonseca, orfano dell'infortunato ex napoletano Ounas, batte 1-0 il Montpellier tra le mura amiche del 'Pierre-Mauroy': decisivo l'acuto di Yazici in avvio di match (2'). Pomeriggio prolifico per il Le Havre che in casa si libera con un sonoro 3-0 del Lorient e balza a quota 5 punti in classifica, grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Kuzyaev, Alioui e Mbemba. Tutt'altra storia nella sfida tra Metz e Reims conclusasi sul 2-2. Nel primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Sabaly, ma Diakite pareggia i conti prima dell'intervallo per gli ospiti. Nella ripresa il Reims completa la rimonta con Teuma; il Metz però non si scoraggia e Jallow firma il gol che chiude la partita sul 2-2. Pirotecnico 2-2 poi al 'Municipal' tra il Tolosa e il Clermont. La gara entra nel vivo già nel primo tempo con Aboukhlal e Magri che tra l'8' e il 14' portano sul 2-0 l'undici di casa. Prima dell'intervallo (34') Kyei su rigore accorcia le distanze per il Clermont che non molla la presa e in extremis (96'), evita la sconfitta con Ogier. Dopo tre pareggi nelle prime tre giornate infine il Nizza trova la prima vittoria in campionato: 2-0 casalingo contro lo Strasburgo, piegato dalle reti di Atal nel primo tempo (45'+1') e Moffi nella ripresa (75').

