Invasore di campo ferma l'azione d'attacco: l'ex Roma Pau Lopez si infuria

ROMA - Accade al 4' minuto di recupero di Nantes-Marsiglia: sul parziale di 1-1 (terminerà così) i padroni di casa, nonostante l'uomo in meno per l'espulsione nei primi minuti di Meupiyou, cercano la via della porta avversaria in quello che potrebbe essere uno degli ultimi assalti. Ma proprio quando il pallone sta per arrivare a Douglas Augusto, irrompe in campo, inseguito dagli steward, in tifoso che riesce ad attraversare tutta l'area di rigore del Marsiglia creando scompiglio e passando proprio davanti al portiere ospite Pau Lopez, ex Roma. L'opportunità per il Nantes sfuma anche perché l'arbitro Buquet pochi istanti dopo ferma il gioco. Ed è proprio in quel momento che si scatena la furia di Pau Lopez che non nasconde affatto il proprio disappunto, tra urla e gesti eloquenti, come a dire "mi è passato davanti".