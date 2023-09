"Lione, Grosso è il favorito per la panchina: la situazione"

Lione, Grosso è il favorito per la panchina

Secondo quanto riportato da L'Equipe, la dirigenza del Lione avrebbe deciso di puntare con convinzione su Fabio Grosso. L'ex allenatore del Frosisone ha infatti scavalcato gli altri candidati come Gattuso in cima alle preferenze dei transalpini. In caso di accordo tra le parti, Grosso potrebbe così tornare subito in panchina dopo la promozione in Serie A ottenuta nella passata stagione.