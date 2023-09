Mbappé non basta al Psg: con il Nizza primo ko per Luis Enrique

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé non basta, al Parco dei Principi Luis Enrique assapora per la prima volta il retrogusto amaro della sconfitta. Nonostante il suo attaccante abbia segnato la terza doppietta consecutiva in Ligue 1, raggiungendo quota 7 gol in 4 partite, il Psg è stato sconfitto in casa 3-2 da uno strepitoso Nizza, trascinato dal suo attaccante nigeriano Teren Moffi, autore di due gol e un assist.