Ligue 1, Monaco frenato ma sempre in vetta. Colpi Nantes e Brest

Il Monaco assapora il gusto dei tre punti, ma alla fine si deve accontentare di un pareggio nella quinta giornata della Ligue 1 . Il Lorient, infatti, riesce a realizzare il 2-2 in pieno recupero con Faivre. Il gol arriva al minuto 97' e annulla la rimonta griffata da Golovin e Balogun . Il Monaco comunque è ancora imbattuto, ed è ancora primo in classifica con 11 punti messi da parte.

Ligue 1, vincono Nantes e Brest

Al Nantes basta il gol Simon per sbancare la tana del Clermont di misura. Stesso discorso per il Brest che si impone sul campo del Reimes per 2-1. Pareggio show (2-2) tra Strasburgo e Montepellier. Da segnalare che nella ripresa è entrato l’ex Genoa Yeboah.