Luis Enrique: "Champions? Con l'ossessione non andremo da nessuna parte"

"L'ossessione non funziona in nessun ambito della vita". E' questo il messaggio forte e chiaro dell'ex Roma Luis Enrique alla vigilia del debutto in Champions del suo Paris Saint Germain. La coppa dalla grandi orecchie infatti, è da anni l'obiettivo numero uno della proprietà del club parigino. "Se una persona, una squadra, un club si fanno ossessionare da qualcosa, non è un bel segnale. Bisogna avere entusiasmo -ha detto Luis Enrique-, speranza, ambizione, ma l'ossessione non funziona in nessun ambito della vita".