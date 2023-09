Il Nizza beffa il Monaco nel derby: il "baby" Farioli è primo in Ligue 1

Un allenatore italiano è in vetta alla Ligue 1. E' già successo e forse questa non sarà l'ultima volta. Ma adesso c'è Francesco Farioli, il 34enne tecnico del Nizza. La sua squadra, infatti, vincendo l'anticipo della sesta giornata in casa del Monaco per 1-0 ha scavalcato gli avversari diretti e si gode momentaneamente la vetta della classifica con 12 punti.