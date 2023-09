Ligue 1, Fonseca frena ancora: Lille ko contro il Reims

LILLE (FRANCIA) - Frena ancora il Lille di Fonseca , che nel posticipo della 6ª giornata di Ligue 1 viene battuto 2-1 dal Reims . Seconda sconfitta stagionale per il tecnico ex Roma , che resta a quota 8 punti all'undicesimo posto. Partita sfortunata per il Lille, con il Reims che a sorpresa vola al quinto posto

Lille-Reims 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Fonseca rallenta, Lille ko

Alla Decathlon Arena il Reims indirizza subito la partita in suo favore: doppio vantaggio con Daramy (12') e Nakamura (16'). Nella ripresa c'è solo il Lille in campo, che chiude con ben 14 tiri effettuati ma non riesce a concretizzare. Al 79' Andrè accorcia le distanze ma non basta: secondo ko stagionale per Fonseca.

Ligue 1: la classifica

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario