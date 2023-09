"Gattuso sta per diventare il nuovo allenatore del Marsiglia"

Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dalla Ligue 1 . Dopo aver sfiorato la panchina del Lione, con la scelta che poi è ricaduta sull'ex compagno al Mondiale 2006 Fabio Grosso , l'ex allenatore del Napoli potrebbe diventare presto l'erede di Marcelino ( che si è dimesso qualche giorno fa ) sulla panchina dell'Olympique Marsiglia . Dalla Francia parlano di giornata chiave, oggi, per l'arrivo in città e la firma sul contratto.

Gattuso-Marsiglia, accordo vicino per la firma?

Footmercato spiega che Gattuso potrebbe sostenere entro la fine della settimana i primi allenamenti potendosi accomodare già in panchina per la gara di sabato contro il Monaco. L'ex tecnico del Napoli è fermo da diversi mesi dopo la fine della sua avventura al Valencia. In queste settimane attendeva una chance e dopo le voci sul Lione ecco il Marsiglia. Per ripartire dalla Ligue 1 dopo la Liga.