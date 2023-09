Gattuso si presenta al Marsiglia: "Pressione? Ho allenato a Napoli..."

Marsiglia, Gattuso: "Champions o vado a casa"

L'allenatore si è espresso così sugli obiettivi per la stagione: "La parola d'ordine è Europa. Nel mio contratto c'è un'opzione legata alla qualificazione in Champions League, quindi ho tutto l'interesse ad arrivare tra le prime 4 altrimenti vado a casa. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita per far in modo che i tifosi siano felici di vederci giocare. Il Velodrome è uno dei rari esempi di stadio europeo paragonabile a quelli del Sudamerica. C'è davvero un'atmosfera incredibile, trema tutto. Dell'OM ricordo Tapis, Papin, Deschamps, è sicuramente un club con una grande storia. Qui c'è molta pressione, ma ho già allenato a Napoli e le due città sono un po' simili".

Marsiglia, Gattuso: "Voglio una squadra che sudi la maglia"

Gattuso ha quindi spiegato la scelta di accettare la proposta del club francese: "E' stato tutto molto semplice. Il Marsiglia è l'unico club francese ad aver vinto la Champions League, so che ci sono dei grandi valori. Voglio una squadra compatta e che sudi la maglia. Dobbiamo avere la voglia di riconquistare immediatamente il pallone, ma ora l'importante è ritrovare l'entusiasmo. Penso che utilizzerò il 4-3-3 o il 4-2-3-1, quello che serve comunque è l'intensità. Le partite si vincono allendandosi al 100% durante la settimana".