Beka Beka e il tentato suicidio: il comunicato ufficiale del Nizza spiega la situazione

NIZZA (Francia) - L'ambiente Nizza è ancora sconvolto dopo la mattinata di terrore causata dalla minaccia di suicidarsi lanciandosi da un ponte di Alexis Beka Beka. Fortunatamente, dopo ore di dialogo con il calciatore alle prese con una presunta crisi depressiva derivata da una delusione d'amore, tutto è andato per il meglio, con Beka Beka messo in sicurezza e affidato alle cure dei medici. Sulla situazione del 22enne è intervenuto con un comunicato ufficiale, a nome di tutto il club, il presidente Jean-Pierre Rivère: "Siamo soprattutto sollevati che tutto sia andato bene per Alexis oggi e che ci si sia presi cura di lui. Continueremo a rispettare la riservatezza medica e chiediamo a tutti di fare lo stesso, rispettando il suo diritto alla privacy. Tutti nel club siamo qui per aiutarlo".