Duparchy, battaglia legale col Reims: il motivo della denuncia

REIMS (Francia) - L'incubo che sta vivendo Florent Duparchy , cominciato un anno fa, non è ancora finito e, anzi, si sposta anche in tribunale. Per il portiere 23enne tutto ha inizio durante un allenamento con il Reims e uno scontro di gioco che sembrava uno dei tanti e che invece ha scaturito un trauma cranico . Una situazione, quella di Duparchy, sottovalutata e gestita male, tanto che il portiere potrebbe dover rinunciare al calcio giocato a causa del trattamento che gli ha riservato il Reims.

Duparchy denuncia il Reims: il motivo

Il club infatti, nonostante fosse sotto contratto, lo ha messo fuori rosa. E in risposta Duparchy ha denunciato il sodalizio di Ligue 1. I problemi di Duparchy sono cominciati il 22 agosto 2022, quando il portiere si risvegliò in ospedale con varie fratture e senza nessuno che gli spiegasse le conseguenze avute. Dopo una stagione intera lontano dai compagni e alle prese con dolori e ricadute, il Reims ha provato a prestare Duparchy al Guingamp. La squadra di Ligue 2, però, non fece omologare il contratto e lo rispedì al mittente. Tutto finito? Neanche per sogno, visto che il Reims ha deciso anche di non pagarlo.