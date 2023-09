Ligue 1, delude il Psg: solo 0-0 con il Clermont ultimo

CLERMONT-FERRAND (FRANCIA) - Delude il Psg che non va oltre lo 0-0 sul campo del Clermont ultimo in classifica. Nel match dello 'Stade Montpied', valido per la settima giornata di Ligue 1, i campioni di Francia giocano sottotono e mancano una vittoria che li avrebbe proiettati in testa alla classifica. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che contengono senza troppi affanni le folate offensive dei capitolini. Nella ripresa il Psg alza i ritmi e sfiora il vantaggio con Mbappé che colpisce il palo al 54'. Nel finale di gara Kolo Muani prova a sorprendere il Clermont ma il risultato non cambia: il Psg conquista solo un punto e aggancia il Nizza secondo a 12 punti. Il Clermont fa un piccolo passo in avanti e sale a quota 2.