Terreno danneggiato a due giorni da Lens-Lille: la situazione

LENS (Francia) - A Lens c'è grande attesa per il derby del nord di Francia contro il Lille, in programma domenica 8 ottobre (ore 17:05) con i giallorossi galvanizzati dalla vittoria in Champions League contro l'Arsenal. Una gara molto sentita, ma che non nasce sotto una buona stella. Colpa di ignoti che, secondo quanto riferito da RMC Sport, avrebbero deturpato il Bollart-Delelis: alcune persone, infatti, si sarebbero introdotte a ridosso dello stadio e sarebbero riuscite a lanciare acido all'interno del terreno di gioco, con alcune zone del prato che ora risulterebbero letteralmente bruciate. Al momento il derby tra Lens e Lille non sarebbe a rischio, con i giardinieri già al lavoro per risolvere la situazione. Ad ogni modo il Lens ha sporto denuncia contro ignoti: sullo stemma del club fuori dallo stadio e nella zona della biglietteria sono stati trovati adesivi anti-Lens.