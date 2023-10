Mbappé, le dure accuse: "È un leader solo alle feste di Parigi"

PARIGI - È un periodo complicato per Kylian Mbappé e il Psg , reduce dal pesante ko in Champions League contro il Newcastle di Tonali . L'attaccante francese, rimasto a Parigi dopo una lunga telenovela nella sessione estiva di mercato, è ovviamente tra i giocatori più criticati dai tifosi per la situazione che sta vivendo il club parigino, fermo al quinto posto in Ligue 1.

Mbappé, il retroscena sulle feste a Parigi

A complicare la situazione di Mbappé, che nonostate le critiche si trova a quota 7 gol in 6 partite in campionato e un gol in due presenze in Champions, è stato Daniel Riolo, opinionista di RMC, con alcuni retroscena e accuse sul suo comportamento: "Mbappé? Sta diventando il leader delle serate più dissolute di Parigi", svela l'opinionista. “Ricordo l'anno scorso la sua famosa frase contro Neymar: 'Dovremmo mangiare bene e dormire bene'. Ha fatto una preparazione pessima dopo il caos che ha creato, ma poi avrebbe dovuto lavorare duro. È più che un problema: considerando le feste che Mbappé sta organizzando e la reputazione che si sta costruendo in tutta Parigi, con tutta la gente che parla di lui, dovrebbe stare molto attento alle cose che potrebbero capitargli in un prossimo futuro”.