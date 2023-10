Ligue 1: il Monaco si prende la vetta, ma il Nizza di Farioli non molla

REIMS (FRANCIA) - Nella città dello champagne è il Monaco a brindare. Dopo il ko casalingo contro il Nizza infatti la squadra del Principato si rialza nell'8ª giornata di Ligue 1 superando 3-1 a domicilio il Reims che scivola così a -4 dai monegaschi (titolari l'ex juventino Zakaria in mediana e l'ex torinista Singo in difesa). A decidere il match il gol segnato da Jakobs al 42' e le reti siglate nella ripresa dal grande ex della serata Balogun (46') e da Ben Yedder (49'), con quest'ultimo che festeggia il suo 150° centro nella massima serie francese (63 segnati con il Tolosa). Inutile per il Reims il rigore trasformato al 57' da Teuma.