Gattuso vince la prima con il Marsiglia. Caos Montpellier: gara sospesa!

FRANCIA - Nell'ottava giornata di Ligue 1 ottimo esordio di Rino Gattuso con il Marsiglia , che al Velodrome torna al successo dopo due sconfitte consecutive in campionato e batte 3-0 il Le Havre. A segno nel tris anche Aubameyang che finalmente si sblocca e che torna a segnare in Ligue 1: l'ultima rete in Francia l'ex Dortmund l'aveva siglata il 24 aprile 2013 quando vestiva la maglia del Saint-Etienne.

Classifica Ligue 1

Grosso fermato sul 3-3, Satriano in gol col Brest

Finisce 3-3 il match tra il Lione allenato da Fabio Grosso e il Lorient, e per il tecnico italiano l'appuntamento con la vittoria viene di nuovo rimandato. Il Brest invece riesce a pareggiare 1-1 la sfida con il Tolosa: decisivo l'ex Inter Satriano al 93'.

Sospesa Montpellier-Clermont

La gara tra Montpellier e Clermont viene sospesa al 96'. Sul risultato di 4-2 per i padroni di casa, al 91', i tifosi del Montpellier lanciano un petardo che scoppia vicino a Diaw, portiere del Clermont. È caos: l'estremo difensore viene portato via in barella, il Var richiama l'arbitro Batta che espelle Neto Borges, difensore del Clermont, per un gestaccio ai tifosi del Montpellier, e al 96' lo speaker dello stadio annuncia la sospensione della partita.