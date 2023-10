Luis Enrique sbotta davanti a Giuly per la domanda di un giornalista

PARIGI - Dopo un periodo nero, con il pareggio contro il Clermont e il ko in Champions contro il Newcastle , il Psg di Luis Enrique torna a vincere battendo 3-1 il Rennes. Tre punti importanti per i parigini, che li riportano vicino alla testa della Ligue 1 e che allontanano momentaneamente le dure critiche . Nonostante la vittoria netta, però, uno dei giornalisti nel post-partita ha infastidito Luis Enrique con una domanda.

Luis Enrique, sfogo dopo la vittoria: cosa è successo

Dopo la vittoria contro il Rennes, Luis Enrique è stato intervistato a bordo campo in presenza di Ludovic Giuly, ex Psg, Barcellona e Roma. Uno dei giornalisti presenti ha chiesto al tecnico di cosa non fosse soddisfatto nonostante la vittoria. Reazione dura di Luis Enrique, che si è sfogato: "Voi pensate solo al lato negativo. È commovente. In tutte le interviste. Sei il ragazzo più negativo nella storia del calcio mondiale. Un giorno abbiamo vinto 4-1 e mi ha detto che meritavamo di perdere (guardando Giuly). Il calcio ha molte circostanze, i ragazzi capiscono tutto, siete voi che non lo capite. È quello che penso quando fai queste domande, anche quando non succede nulla".