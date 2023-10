Mbappé deve trovarsi un nuovo agente: la madre non è in regola, ecco perché

Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe subire una svolta. Come noto infatti, lo scorso primo ottobre, è entrato in vigore il nuovo regolamento FIFA sugli agenti e in tal senso, il francese dovrà per forza di cose cambiare procuratore. Fino a quache settimana fa infatti, era la madre Fayza Lamari a curare i suoi interessi, ma quest'ultima non è presente tra le migliaia di agenti registrati. Pertanto, senza quella licenza, la donna non potrebbe rappresentare alcun calciatore, né negoziare un contratto e nemmeno riscuotere una commissione.