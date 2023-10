Ligue 1, Mbappé trascina il Psg: 3-0 allo Strasburgo aspettando il Milan

PARIGI (FRANCIA) - Secondo successo di fila in campionato per il Psg, che dopo la batosta incassata in Champions League sul campo del Newcastle aveva già superato il Rennes a domicilio e si è ripetuto 'strapazzando' lo Strasburgo (al terzo ko di fila) tra le mura amiche del 'Parco dei Principi' nel match valido per la 9ª giornata di Ligue 1, andato in scena a quattro giorni dalla prossima sfida europea contro il Milan (atteso mercoledì 25 ottobre nella capitale francese).