Ligue 1, il Monaco batte il Metz e vola al primo posto

MONACO - Vittoria importantissima per il Monaco in una gara insidiosa contro il Metz . La squadra di Hutter si impone per 2-1 grazie alla doppietta di Golovin che ribalta il vantaggio iniziale siglato da Camara . Tre punti che permettono al Monaco di salire al primo posto della Ligue 1 a quota 20 punti, uno in più del Nizza (19) e due in più del Psg (18).

Vincono Lille e Nantes, pareggia il Tolosa

Prosegue la nona giornata di Ligue 1 con il successo del Lorient che in casa si impone per 2-1 sul Rennes. L'autorete di Omari apre le marcature e Blas firma la rete del momentaneo pareggio. Alla fine è Isaak Touré a regalare la vittoria ai padroni di casa. Vittoria anche per il Lille che ha battuto per 1-0 il Brest con un gol di Yazici dopo 6'. Bene anche il Nantes che si è imposto per 2-0 sul Montpellier con le reti di Mollet nel primo e Bamba nel secondo tempo. Solo un pareggio per 1-1 tra Tolosa e Reims: a Richardson per gli ospiti replica Dallinga per i padroni di casa. Grazie al successo odierno il Lille aggancia il Brest in classifica al quarto posto a 15 punti, Reims e Nantes sono invece appaiate a 14.

