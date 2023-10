Fabio Grosso, furia negli spogliatoi del Lione: una talpa lo ha tradito

E’ un momento delicato per Fabio Grosso che da quando è arrivato a Lione non è riuscito ancora a vincere una partita (3 sconfitte in 4 partite). Nell’ultimo turno di Ligue 1 la sua squadra ha perso lo scontro salvezza contro il Clermont restando in fondo alla classifica . I nervi sono tesissimi . Fuori e dentro il campo. Grosso, infatti, ha fatto saltare la seduta di allenamento perché non ha trovato una talpa (o talpe) che hanno parlato con i media francesi .

Lione, Grosso e la caccia alla spia

A far infuriare l'ex difensore alcune indiscrezioni di Rmc Sport secondo cui molti giocatori non lo sopportano e non gradiscono il carico degli allenamenti: alcuni non considererebbero Grosso all'altezza, altri avrebbero addirittura detto è tra i peggiori tecnici con cui hanno lavorato. Questi concetti sono stati espressi da Jerome Rothen, nazionale francese ex Monaco e Psg. La stampa da quelle parti, quindi, parla di avventura già agli sgoccioli a Lione. Grosso ha preso sul serio la questione e, secondo L'Equipe, ha riunito i suoi giocatori all'inizio del pomeriggio. Chiuso con il suo gruppo nello spogliatoio, il tecnico ha chiesto chi aveva parlato con i media, voleva sapere chi fosse la talpa. In mezz'ora nessuno si è fatto avanti, così ha mandato tutti a casa, annullando l'allenamento. Diversi giocatori, racconta l’Equipe, sono molto turbati e scossi dopo la decisione di Grosso. Alcuni dirigenti del Lione stanno valutando l’ipotesi di diffondere una nota per far capire che il gruppo, nella sua stragrande maggioranza, è dalla parte dell’allenatore. Domani mattina, alle 10.30, è previsto una nuova seduta. Si farà?