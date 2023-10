Ligue 1, Fonseca ferma il Monaco che perde il primato. Ok il Psg

ROMA - In Ligue 1 giornata storta per il Monaco, che perde la vetta della classifica dopo il tonfo odierno in casa del Lille (2-0) guidato dall'ex tecnico della Roma Fonseca. Al comando adesso c'è il Nizza, vittorioso in esterna venerdì sera sul Clermont (1-0). Ok il Psg che batte a domicilio il Brest (3-2). Parigini secondi in classifica, a un punto dalla vetta.